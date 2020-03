Copag apporte un soutien durable au Village d’enfants de Dar Bouidar

C e contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Une première au Maroc ! L’engagement de Copag couvre les principaux besoins de base des enfants locataires du Village, sans compter les divers dons attribués à l’association qui gère le Village.

Le Village d’enfants de Dar Bouidar a été créé de toutes pièces par le Suisse Hansjörg Huber en 2015, pour accueillir les enfants abandonnés des montagnes du Haut-Atlas en leur apportant et consolidant toutes les conditions nécessaires en termes d’éducation et de développement.

L’initiative de Copag de soutenir le Village d’enfants de Dar Bouidar se veut structurante et fédératrice. L’objectif est de contribuer à l’inclusion des enfants privés de familles en leur inculquant les valeurs d’estime de soi et de fierté.

Mardi 25 février 2020, le top management de Copag a fait spécialement le déplacement au Village Dar Bouidar pour acter son soutien durable et exprimer sa solidarité et son engagement envers les enfants du village géré par l’association le Village d’enfants de Dar Bouidar. Une série d’activités a été organisée dans le cadre de cette visite, notamment des ateliers au profit des enfants et la plantation d’arbres.

Les chiffres du Village Dar Bouidar parlent d’eux-mêmes : 120 enfants pris en charge par le Village, 13 maisons construites, une assistance permanente assurée par des mères au profit aux enfants du Village… En apportant un soutien permanent à cette initiative, Copag met en valeur cette action humanitaire et réitère son engagement citoyen dans le cadre du programme social “Coopératives Bladna” visant l’inclusion sociale des populations démunies.

Créée en 1987, Copag est la plus grande coopérative marocaine avec plus de 20.000 agriculteurs, dont la majorité est constituée par des petits producteurs et 7.200 employés. L’écosystème de Copag assure 50.000 emplois indirects. Copag a fondé, en 2009, l’Association Copag social, qui compte aujourd’hui 4200 membres. Les principales activités de l’association portent sur le soutien financier, les activités d’apprentissage et de développement, les sports, le voyage et les activités culturelles.