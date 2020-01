Homme, âgé de 25 ans, célibataire... le profil type de l'émigré selon le HCP

Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des migrants marocains ? C’est la question à laquelle ambitionne de répondre la dernière enquête du Haut-Commissariat au plan (HCP), basée sur un échantillon de 15 076 ménages abritant des migrants actuels ou de retour.

Les raisons du départ

Il en ressort que sur les 11 780 Marocains résidents à l’étranger (MRE) couverts par cette enquête, les 2/3 sont des hommes. La part des femmes est plus élevée chez la proportion des 30-39 ans, représentant 34,4 %.

Les données du HCP montrent que les migrants actuels sont majoritairement jeunes : 1 sur 4 est âgé de 15 à 29 ans. La part des séniors reste faible, avec seulement 3,9 %.

Les données recueillies par le HCP renseignent également sur le niveau d’éducation des migrants marocains. Seuls 10,2 % n’ont aucun niveau scolaire. En face, 33,6 % des MRE couverts par cette enquête ont atteint l’enseignement supérieur et 24,5 % sont allés au bout de leurs études.

Sur l’ensemble des MRE interrogés, plus de la moitié a choisi d’émigrer à la recherche d’emploi ou pour de meilleures conditions de vie. La poursuite des études arrive en deuxième position avec 24,8 %. Les statistiques du HCP montrent aussi que 2 migrants sur 3 exercent une activité professionnelle dans le pays de résidence. Ce sont majoritairement des salariés, soit 82,2 %, dont 12,8 % travaillent sans contrat.

Si 4 migrants sur 10 transfèrent des fonds au Maroc, peu d’entre eux investissent dans leur pays d’origine. Seuls 3,9 % ont déclaré avoir réalisé des projets d’investissement au Maroc. Cette proportion augmente avec l’âge des personnes concernées. Sans surprise, l’immobilier arrive en tête des secteurs dans lequel ils investissent avec 40,7 %, suivi de l’agriculture (19 %) et du commerce (5,5 %).

Ceux qui ont choisi de rentrer au bercail

Depuis 2000, plus de 187 566 MRE ont choisi de rentrer définitivement au Maroc. Plus de la moitié d’entre eux est concentrée au niveau de trois régions : Casablanca-Settat (21,4 %), Rabat-Salé-Kénitra (15,7 %) et Beni Mellal-Khénifra (14,5 %).

Si ceux ayant pris le chemin du retour sont majoritairement des hommes (71,9 %), ce choix concerne néanmoins tous les âges. Curieusement, la part la plus élevée concerne les 15-39 ans avec 52,5 %, suivis des séniors de plus de 60 ans, à hauteur de 16,5 %.

Le mariage ou le regroupement familial arrivent en tête des motifs du retour avec 27,3 %, suivis du chômage et des mauvaises conditions du travail (15,2 %), ainsi que du départ à la retraite (14,2 %). Parmi ces revenants, 14 % ont déclaré avoir investi au Maroc, essentiellement dans des projets de commerce, d’agriculture ou dans des cafés et restaurants.

Forte propension à l’émigration chez les jeunes

Près du quart des jeunes issus des ménages couverts par l’enquête du HCP ont déclaré avoir l’intention de migrer. Cette part est de 40,3 % pour les 15-29 ans et de 10,3 % pour les 45-59 ans. Elle est plus élevée chez les jeunes instruits que chez ceux sans niveau scolaire, avec respectivement 25 % pour les diplômés du secondaire et du supérieur contre 12,4 % pour les personnes sans diplôme. La propension à l’émigration est plus élevée chez les chômeurs, avec 50,9 %. D’ailleurs, les raisons économiques arrivent en tête des motifs du départ, avec 70 %.

Concernant les destinations, l’Europe garde la cote avec 80 % des intentions exprimées. L’Amérique du Nord attire 8,8 % des personnes interrogées, suivie des pays arabes avec 2,8 %.

Près de la moitié des personnes ayant l’intention de migrer sont originaires de la région de l’Oriental (41,1 %), suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (30,8 %) et de Marrakech-Safi (26,7 %).