2M: Crises en chaîne

Rien ne va plus chez 2M. La deuxième chaîne de radiotélévision nationale continue de cumuler les déboires financiers. Cette semaine, le personnel basé dans les bureaux de Tanger et d’Al Hoceïma a dû déménager. Des avis d’expulsion prononcés par la justice ont été adressés aux directions régionales de la chaîne, après le cumul de plusieurs mois de loyers impayés. “Vu qu’il n’y a plus de bureaux, plusieurs journalistes et techniciens à Tanger ont été obligés de rentrer au siège de Aïn Sebaâ, à Casablanca. C’est dommage !”, regrette une journaliste. Au bureau de Rabat, la situation est aussi alarmante. A en croire plusieurs sources sur place, cela fait des semaines que les locaux ne sont plus raccordés à l’eau.

“2M a fait l’objet de plusieurs plaintes pour non-paiement du bail des bureaux”

