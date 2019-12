Trois questions à Said Mouline, directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique

Vous avez parlé de l’efficacité énergétique dans l’agriculture. Au Maroc, les agriculteurs préfèrent utiliser des énergies subventionnées comme le gaz plutôt que l’énergie solaire pour le pompage. Comment les aider à faire cette transition énergétique ?

L’agriculteur fait ses calculs, il va voir ce qu’il y’a de moins cher et il va faire avec. On est à 30.000 pompes solaires installées dans le pays grâce, notamment, à la mise en place de formations. Nous sommes présents à chaque salon de l’Agriculture et dans chacune des chambres régionales d’agriculteurs pour expliquer le principe de la pompe solaire aux petits agriculteurs.

Il s’agit d’une nouvelle technologie que l’on ne maitrise pas complètement contrairement aux pompes traditionnelles que l’on utilise depuis des décennies. C’est dans le but de permettre la maitrise de ces technologies que des jeunes techniciens ont été formés non pas à Casablanca et à Rabat mais dans les régions pour être au plus près des agriculteurs.

Un travail est effectué pour faire comprendre que l’utilisation de ces énergies fossiles est coûteuse en termes d’énergie, puisqu’il faut les transporter, mais peut...