Quel Modèle de développement pour le Maroc? L'avis d'Abdelali Doumou

Coordonné par Mehdi Michbal et Hayat El Gharbaoui

L’économiste et député PPS, Abdelali Doumou, pense que les limites économiques et sociales de l’actuel modèle de développement sont d’abord d’ordre institutionnel et politique. Plus qu’un simple changement de modèle, il appelle à une véritable réforme de l’Etat.

Le Maroc connaît une crise sociale qui est en train de revêtir, progressivement, la forme d’une crise politique. Les revendications sociales sont de plus en plus violentes. Le développement inégal du processus institutionnel a conféré à la monarchie une “centralité croissante” et un affaiblissement du parlement, du gouvernement et des partis politiques en perte de légitimité populaire.

Le mode de développement d’un capitalisme foncier et rentier nourri par des politiques publiques sectorielles (Plan Maroc Vert, politique de promotion immobilière, politique touristique, etc.) est dans l’impasse. L’impact de la transition démographique se traduit par l’explosion des demandes sociales d’une jeunesse impatiente et non qualifiée. Ce sont là autant de facteurs explicatifs d’une crise politique profonde qui pourrait déboucher, à défaut d’une

réforme de l’Etat, sur une crise de l’Etat lui-même.

Au lendemain du discours royal du 13 octobre 2017, l’essentiel des efforts de réflexion se concentre sur les limites techniques du mode de...