Bruno Le Maire reproche à Renault et PSA de fabriquer leurs voitures au Maroc

Ce modèle de développement est un échec”. Le ministre français de l’Economie a ouvertement critiqué la stratégie de délocalisation opérée par les deux principaux constructeurs hexagonaux d’automobiles, Renault et Peugeot. S’exprimant devant l’ensemble des acteurs de la filière, réunis le 2 décembre dernier lors d’une réunion de la Plateforme automobile (PFA), Bruno Le Maire s’est indigné contre le fait que leurs best-sellers respectifs soient fabriqués hors de France : la 208 à Kénitra et Bratislava (Slovaquie), et la Renault Clio à Trnava (Slovaquie).

“Qu’est-ce que cela veut dire ? Nous produisons et assemblons au Maroc, en Slovaquie, en Turquie pour réimporter en France à des fins commerciales. Je ne me satisfais pas d’un modèle où les deux véhicules les plus vendus en France — la Clio et la 208 — ne sont plus produits en France”, a déploré le ministre.

Une politique de relocalisation en vue ?

Alors que les constructeurs justifient ces délocalisations par un besoin de faire baisser les coûts de production, Bruno Le Maire y voit le résultat d’un double échec : “Un échec économique, car il a conduit à délocaliser notre production et à détruire des emplois. La France est le pays d’Europe qui a le plus délocalisé son industrie automobile durant la dernière décennie. Un échec écologique, car il a conduit à l’augmentation des émissions de CO2.”

Pour juguler la fuite des constructeurs français à l’étranger, le ministre va lancer un comité dont la mission sera “d’évaluer, dans les mois qui viennent avec les constructeurs, les conditions pour maintenir et relocaliser l’activité en France […] et améliorer les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants”. Les premières recommandations sont attendues pour début 2020.

Si l’Etat français est actionnaire au sein des deux groupes, sa capacité à influer sur une politique de relocalisation reste à déterminer.

Selon une étude du journal Les Echos publiée début août, seulement 1,7 million de voitures seront produites dans l’Hexagone en 2020, soit 22 % de moins que cette année.