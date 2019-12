UNUM, la nouvelle maison des créateurs marocains

Mettre à l’honneur les créateurs marocains et leur offrir une tribune de distribution moderne, c’est l’ambition de UNUM, le nouveau concept store made in Marrakech, qui vient d’ouvrir ses portes le 25 novembre.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Situé à Sidi Ghanem, nouveau quartier de la création, cet espace de 230 m² accueille plus de 50 créateurs marocains talentueux, parmi lesquels Alphadi, Lamia Meksi, Said Mahrouf, Youssef Drissi ou encore KOUN, une marque 100 % écoresponsable qui redonne une nouvelle vie aux matières du quotidien. UNUM reçoit également des invités africains et internationaux. On y trouve mode, produits du terroir, bijoux et autres belles créations made in Morocco.

Mais ce n’est pas tout : UNUM offre aussi un espace d’expositions de peinture, un café littéraire et un bar à jus. Une expérience à part entière qui invite à la découverte et à la rencontre.

Avec cette volonté d’offrir aux créateurs marocains une exposition à l’international, c’est à Marrakech qu’a choisi de s’installer UNUM : une ville de melting pot culturel par excellence où toutes les nationalités viennent à la découverte de la richesse du Maroc.

Derrière ce projet se trouvent Rajaa Bennis et Houda Layachi, deux amoureuses de la mode, de l’artisanat et de la création. Ces pionnières du secteur ont fondé les plus grandes agences de communication au Maroc au cours de leurs carrières : la créativité, ça les connaît bien. Rajaa est à la tête de Zone bleue DDB depuis 1995, et Houda est à l’origine de KLEM, qu’elle a cofondé en 1976, toutes deux agences conseil en communication et publicité qui ont sorti de nombreuses grandes créations publicitaires.

S’il y a bien une chose qui leur tient à cœur, c’est de ressortir toute la beauté et la richesse de l’art marocain, de proposer des créations authentiques et sophistiquées à la fois, qui portent l’histoire du savoir-faire de nos artisans. Toujours à la recherche de nouvelles découvertes, leur objectif principal est de soutenir l’incroyable talent des jeunes créateurs, qui les inspire toujours plus au fil des rencontres.

L’univers d’UNUM est un voyage à travers la beauté du savoir-faire marocain moderne. A la rencontre de l’art et de la mode, le concept store est un carrefour des amoureux de la création, et le nouveau lieu de rencontre des jeunes créateurs du pays.