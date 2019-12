La BERD ouvre son troisième bureau à Agadir pour s'aligner sur les directives royales

Ce 28 novembre à Casablanca, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Agadir. “Après l’ouverture du bureau de Tanger l’an dernier, nous allons ouvrir un troisième bureau marocain à Agadir qui sera inauguré le lundi 2 décembre”, a annoncé le vice-président de la BERD, Alain Pilloux, qui se targue de représenter “la seule institution internationale qui a des bureaux en dehors de Casablanca et de Rabat”. Objectif : “couvrir le territoire marocain de la façon la plus pratique”. Dans le détail, l’organisation explique que ce nouveau bureau “couvrira la région Souss-Massa et Marrakech-Safi”.

Cette mesure s’explique également par la volonté de s’accorder à la stratégie annoncée lors du discours royal de la Marche verte concernant le nouveau modèle de développement, où la région Souss-Massa est replacée comme axe stratégique. Pour rappel, le souverain annonçait, lors du discours du 6 novembre dernier, qu’il souhaitait donner un rôle central à cette région.

Soutien et accompagnement des PME

Lors de ce point de presse, Alain Pilloux se félicite du soutien de la BERD au secteur privé marocain. “Nous sommes la première institution internationale qui finance le secteur privé, et ce, en dirham marocain”, explique son vice-président, précisant que l’organisation basée à Londres noue des partenariats avec diverses banques du pays. “Nous privilégions l’action à travers les banques locales pour atteindre les petites et moyennes entreprises, mais également les jeunes et les femmes”, poursuit-il.

“Nous avions deux partenaires bancaires il y a quelques années, se souvient Alain Pilloux. Désormais, nous en avons sept et nous travaillons à rajouter trois nouveaux partenaires.” L’objectif étant de proposer des produits à ces institutions pour mieux répondre aux besoins des entreprises marocaines, mais également de stimuler l’entrepreneuriat. “Certains ont pour but de verdir l’économie, d’autres auront pour but de mieux accompagner les jeunes, à savoir les moins de 35 ans”, détaille-t-il.

Devant les journalistes, le vice-président de la BERD soutient que “les gagnants, dans le monde d’aujourd’hui et de demain, sont et seront les pays qui feront confiance au secteur privé pour créer de l’emploi”. Et de préciser : “Ce n’est pas le secteur public qui en créera ni ne retiendra les jeunes dans le pays. Nous voulons soutenir les efforts du pays pour s’installer encore plus dans cette voie.”

L’occasion d’assurer le rôle de l’organisation dans le conseil et l’aide au financement de projets générateurs d’emplois dans le pays. La BERD encourage également les partenariats public-privé (PPP) pour un meilleur accompagnement du développement des infrastructures.