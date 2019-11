Condamnation du rappeur Gnawi : la scène rap préfère regarder ailleurs

Je suis un artiste, mon boulot c’est de défendre mes droits et les droits du peuple, ce n’est pas la première fois que je subis une humiliation de la part de la police. Depuis que je suis né, je ne cesse de subir des humiliations.” C’est en ces termes que le rappeur Gnawi, l’un des auteurs du désormais populaire morceau 3acha cha3b (vive le peuple) s’est défendu devant le juge du tribunal de première instance. Le 25 novembre, il a été condamné à un an de prison ferme pour “outrage et injure envers des agents de la force publique pendant l’exercice de leur fonction”, et à verser une amende de 1000 dirhams. Durant cette audience, l’artiste a reconnu avoir insulté la police dans un live diffusé sur son compte Instagram, arguant qu’il venait de “subir une humiliation” lors d’un contrôle policier, rapporte l’AFP.

Dans des déclarations à la presse, son avocat, Mohamed Sadkou, se dit convaincu que son client a été condamné à cause de son dernier track 3acha cha3b, réalisé en featuring avec Weld L’Griya et LZ3ER et diffusé quelques jours seulement...