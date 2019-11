Ambiance et émotions fortes: ce qu'il faut retenir du derby casablancais

Le monde arabe attendait les deux équipes casablancaises avec impatience à l’occasion du premier derby casablancais hors compétition nationale. Pour le compte des 8e de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs champions, le Raja et le Wydad se sont quittés sur un match nul (1-1) à l’aller le 2 novembre dernier pour se donner rendez-vous le 23 du même mois. Ce que les deux équipes ignoraient certainement, c’est qu’ils allaient être protagonistes du derby le plus spectaculaire de l’histoire du football marocain. Avec un match nul 4-4, les Verts se sont qualifiés grâce aux buts marqués à “l’extérieur”, dans des scènes d’émotion où se mêlaient larmes, cris, joies et déceptions.

Les ultras font l’unanimité

C’est devenu une habitude. Chaque derby est un rendez-vous immanquable pour les ultras des deux clubs. Tifos, banderoles, étendards et fumigènes, tout est préparé à l’avance — dans le plus grand des secrets — pour donner “une leçon” à l’éternel rival. Le match aller a été marqué par le tifo des Winners (ultras du WAC) qui avait vite fait le tour du monde. L’image du...