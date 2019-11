Selon pas mal de sites aux noms parfois légèrement improbables, novembre est un mois compliqué émotionnellement. C’est le début de la dépression saisonnière. Toi, tu ne sais pas si tu es déprimée à proprement parler mais ce qui est sûr c’est qu’en ce moment, tout te paraît compliqué. A commencer par sortir de ton lit.

Tu trouves le temps improbable et du coup, tu ne sais jamais trop comment t’habiller. Tu as froid mais pas assez pour te sentir en hiver. Il y a du soleil mais pas assez pour te réchauffer. Ta mère hésite à allumer sa cheminée. Ta tante commence à penser à Noël et à ses tables de fête. Tu n’es pas vraiment motivée par le boulot en ce moment. Alors tu passes pas mal de temps sur les réseaux sociaux.

Tu likes ou tu t’indignes selon le sens du vent. Tu t’informes au gré des partages de tes amis 2.0. Et ce que tu lis n’a rien de vraiment réjouissant. L’actualité dans le plus beau pays du monde est légèrement déprimante. Pour commencer, il y a...