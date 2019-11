La série Reno2 de OPPO redéfinit la photographie mobile

OPPO, la marque de smartphones leader au niveau mondial, vient de dévoiler sa toute nouvelle série Reno2 qui sera disponible sur le marché marocain à partir du 23 novembre 2019. Une telle série promet de redéfinir en profondeur les limites de la créativité dans le domaine de la photographie mobile.

Et pour cause, les très attendus derniers modèles de la série Reno de OPPO seront équipés de tout un ensemble de fonctions photographiques de très haut niveau : on y retrouve une quad caméra de 48 Mpx, mais aussi un zoom hybride 5x combiné à un zoom numérique 20x, en plus de la fonction Ultra Dark qui permet aux utilisateurs de capturer des images ultra claires même lorsque la luminosité fait cruellement défaut. On retrouve également la fonction vidéo Ultra Steady Video, qui permet aux caméras de saisir des séquences extrêmement nettes et fluides même en pleine action.

Qu’est-ce que la série Reno ?

L’histoire de la série Reno de OPPO a débuté avec la sortie de la première série Reno au printemps 2019, qui était destinée à susciter le maximum d’inspiration et de créativité auprès des utilisateurs. Conçue sur mesure pour les jeunes qui désirent donner libre cours à leur créativité, la série OPPO Reno a immédiatement permis à ses utilisateurs de se démarquer par des smartphones à l’apparence élégante et au design innovant.

OPPO est persuadé qu’il existe un Reno différent pour chaque utilisateur. En d’autres termes, la série Reno de OPPO a donné libre cours à l’imagination des utilisateurs, leur permettant ainsi de briser toutes les barrières créatives. Reno permet à chaque utilisateur de développer sa propre expérience avec les smartphones de cette série unique en son genre. OPPO s’est également associé à des artistes issus du monde entier afin de parvenir à révéler l’esprit ludique et imaginatif qui anime la philosophie de Reno.

La série Reno a également été lancée dans le but de servir en tant que catalyseur de développement pour les smartphones sur les dix prochaines années. La série Reno2, qui sera bientôt lancée, fera atteindre un tout nouveau seuil à cette créativité. Elle mettra les utilisateurs au défi d’abandonner les techniques de photographie clichés au profit d’images beaucoup plus fraîches et nettement plus stimulantes.

Libérer la créativité des utilisateurs grâce à la présence d’une technologie de pointe

La série OPPO Reno2 intègre les tout premiers smartphones de la marque OPPO à être équipés d’une caméra quadruple. La technologie innovante qui équipe ces téléphones permet aux utilisateurs de briser toutes les perspectives, mais aussi d’ouvrir leur esprit à de nouvelles possibilités, sans jamais être inhibés par le lieu ou par le temps. Ils auront ainsi la possibilité de capturer avec succès toutes les images, et ce quel que soit l’endroit ou l’objet photographié (vastes plateaux, rues étroites de ville, plages ensoleillées, nuits sombres et sans lune…).

Comme le dit un vieil adage : “La vie est un voyage, pas une destination.” De même, OPPO est persuadé qu’il ne faut pas seulement se concentrer sur le résultat créatif, mais surtout sur le processus pour y parvenir. Valoriser et apprécier ce processus est plus que jamais capable de libérer la véritable créativité des utilisateurs. C’est pourquoi OPPO a créé une caméra quadruple qui offre une boîte à outils extrêmement puissante qui permet aux utilisateurs de voir les choses différemment sous de multiples angles, tout en leur offrant la possibilité de perfectionner leurs perspectives et d’immortaliser leurs moments les plus remarquables. La caméra quadravision permet d’accéder à un système d’imagerie à focale intégrale, avec la présence d’un zoom hybride 5x, d’un objectif ultra grand-angle, et bien plus encore. Trois objectifs de différentes longueurs focales travaillent à l’unisson dans le but de créer un effet de zoom hybride 5x unique en son genre. L’objectif ultra grand-angle offre quant à lui une perspective impressionnante de 116 °, ce qui vous offre la possibilité d’obtenir des images et des thèmes photo encore plus variés.

La fonction Ultra Dark de la série Reno2 permet de prendre des photos claires au sein de toute une gamme de situations nocturnes différentes, y compris dans des quartiers urbains peu éclairés, ou dans les nuits de campagne sombres… Même si les niveaux de luminosité sont inférieurs à 1 lux, vos photos seront toujours extrêmement claires et brillantes, grâce à un bruit réduit par IA. En même temps, les réglages d’exposition dynamiques du logiciel assureront, à leur tour, une luminosité optimale de l’image, ce qui vous offrira la possibilité de pouvoir révéler quantité d’objets et de détail même pendant la nuit. L’utilisation d’un NPU intégré accélère le traitement des images, ce qui rend les prises de nuit beaucoup plus belles et nettement mieux abouties.

De plus, et grâce à la technologie de stabilisation d’image hybride de pointe développée par OPPO, les vidéos capturées par la série Reno2 seront toujours exceptionnellement claires, stables et fluides. Vous pourrez ainsi utiliser votre téléphone comme une véritable caméra d’action afin de filmer vos scènes de jogging, de ski, de vélo ou de voyage. La série Reno2 est donc idéale pour les utilisateurs qui sont toujours en mouvement.

Redéfinir les standards de la photographie

OPPO lance également la campagne “Challenge Your Perspective” qui appelle des candidats à utiliser la technologie d’imagerie innovante du OPPO Reno2 pour réaliser des photographies et de les publier sur Instagram. Veuillez donc rester à l’écoute car de plus amples détails vous seront dévoilés à la date de lancement de la série Reno2 !

Lors du lancement officiel de la série Reno2 sur le marché marocain, qui se tiendra à Casablanca le19 novembre 2019 à partir de 18 heures, OPPO dévoilera également son premier casque sans fil OPPO ENCO Q1 qui est capable de diminuer de manière intelligente tous les bruits ambiants pour vous offrir, in fine, une expérience audio incomparable.