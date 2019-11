Le HCP veut inciter l'Éxecutif à développer “des réponses politiques appropriées” pour les MRE

La “13e région”, toujours aussi délaissée de la vision nationale. Choyée à des fins électoralistes par certains partis politiques, la communauté des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ne fait toujours l’objet d’aucune politique étatique en faveur d’une meilleure intégration. C’est ce qu’indique un tout récent rapport du Haut-Commissariat au Plan (HCP) faisant la part belle aux opportunités concernant les MRE, qui représenteraient “près de 14 % de la population marocaine” d’après les données récoltées.

Une communauté prise entre deux feux

Une communauté estimée à quelque 5 millions de ressortissants en 2017 répartis dans le monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Des Marocains dont le volume de transferts financiers est estimé par le HCP à près de 9 % du PIB, et qui ne lésine pas, selon les tendances constatées, à réaliser des investissements et acquérir des biens immobiliers au Maroc, au-delà du fort attachement au pays. L’instance dirigée par Ahmed Lahlimi ne manque également pas de rappeler “la disponibilité des Marocains du monde (MDM) qualifiés et hautement qualifiés dans différents domaines, capables d’apporter une grande valeur ajoutée à l’économie nationale”.

Des forces...