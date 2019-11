Massimo Dutti lance sa boutique en ligne au Maroc

Le site propose une large gamme d’articles destinés aux femmes et aux hommes dans ses différents magasins, ainsi que l’exclusivité de la collection Boys&Girls à travers une page Web qui allie intuition, accessibilité facile et richesse du contenu.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Les sites sont conçus pour offrir une expérience d’achat en ligne caractérisée par la simplicité. Les clients peuvent interagir avec le produit de manière intuitive, grâce à différentes sections et catégories. Les sites sont adaptés à l’achat dans tous les plates-formes : Web, messagerie et applications (disponibles pour IOS et Android).

Avec l’objectif de faciliter l’expérience d’achat en ligne, la version mobile et l’application Massimo Dutti offre les fonctionnalités suivantes :

Système de visualisation de la collection en un clic ;

Service de géolocalisation pour trouver votre magasin physique le plus proche ;

Localisation de produits similaires dans tous les appareils pour compléter le look avec des images fixes du produit.

Avec le lancement de la boutique en ligne Massimo Dutti, AKSAL vient renforcer l’accessibilité de la marque et doter l’enseigne d’un service client de qualité au Maroc. Le leader marocain et africain du retail, de la beauté, du luxe et des malls consolide également sa stratégie e-shopping avec l’entrée dans son plan de transformation numérique d’une autre marque du groupe Inditex.