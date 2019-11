Fédération marocaine de basket : un départ et une nouvelle crise en vue

A la surprise générale, Abdelmajid Boura a démissionné de la présidence du comité provisoire à la tête de la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB), vendredi 25 octobre lors d’une conférence de presse à Casablanca.

Pendant plus d’une heure, Boura a détaillé le travail réalisé par le comité provisoire (CP) depuis la passation de consigne et la remise des dossiers en présence d’un huissier de justice. Un processus qui a duré du 7 mai au 11 juin 2019 alors que le PV final a été signé le 25 juillet 2019. Mais pour Mustapha Aourach, le président du bureau fédéral dissous par le ministère de la Jeunesse et des sports de Rachid Talbi Alami, cette conférence organisée par le président du comité provisoire a pour but de désigner un “bouc émissaire”.

Boura souffle sur le château de cartes

“Si ça ne tenait qu’à moi, je suspendrais les activités sportives à l’échelle internationale, le temps de procéder au changement. Il faut nettoyer la famille du basket au kärcher”, a déclaré Abdelmajid Boura lors de la conférence de presse du 25 octobre,...