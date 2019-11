Avec un président par intérim, la CGEM sort la tête de l’eau sans affirmer son indépendance

En face du square Mohamed Abdou, à Palmiers, de rutilantes voitures parmi les plus luxueuses du marché s’alignent en double voire triple file. Ce lundi 28 octobre, c’est jour de conseil d’administration à la CGEM. Et pas n’importe lequel, car le patronat est en crise depuis la démission de son président Salaheddine Mezouar le 13 octobre. Ce départ forcé et précipité a plongé la confédération dans une vacance inédite de la présidence, laissant la gouvernance sujette à toutes les interprétations des statuts.

Il s’agissait à présent de relever la tête, tout en préservant l’unité malgré les intérêts divergents et les ambitions de ceux qui se voient déjà profiter de la situation pour tirer les ficelles. Il y a urgence : le projet de loi de Finances 2020 est déjà au Parlement et le patronat va devoir peser de tout son poids pour y défendre ses intérêts. Le tout en organisant l’élection de son prochain président sous trois mois, en poursuivant les chantiers entamés (modèle de développement, délais de paiement…) et en maintenant à flot une organisation qui emploie près...