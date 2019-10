L’état du monde selon la World Policy Conference de Marrakech

Clap de fin pour la 12e édition de la World Policy Conference, la cinquième organisée au Maroc. C’est à Marrakech que quelque 300 experts se sont réunis, du 12 au 14 octobre, pour aborder les nouvelles grandes problématiques de gouvernance mondiale. Une esquisse peu reluisante au vu des zones d’instabilité qui menacent la communauté internationale.

Le contexte : l’efficacité du modèle multilatéral vit des heures troubles. Les zones de fractures se multiplient et les défis à surmonter semblent bien plus imminents qu’il n’y paraît. L’essor d’une nouvelle rivalité entre la Chine et les Etats-Unis redistribue les cartes. Etats, institutions transnationales et décideurs économiques redoutent les conséquences que pourrait entraîner la guerre commerciale et technologique que se livrent déjà les deux colosses.

Les contrepoids sont, quant à eux, mutiques. L’Union européenne (UE), en proie aux dissensions internes, s’est d’elle même effacée, tandis que la perte d’emprise des Nations Unies se traduit par une incapacité à élever la voix sur une question aussi essentielle que le réchauffement climatique. Quant aux “instabilités moyen-orientales”, des mots de Thierry de Montbrial, président de l’Institut...