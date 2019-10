Instances de contrôle, dans la ligne de mire

Le rapport annuel de la Cour des comptes pour l’année 2018 n’a pas dérogé à la règle en créant l’évènement autour de sa publication début septembre. D’un seul coup, tout un chacun peut prendre la mesure des dérives à la bonne gouvernance d’un certain nombre d’acteurs publics dont le travail a été scruté au cours de l’année écoulée par les magistrats, Driss Jettou en tête.

Les centaines de pages réservent leur lot de surprises – l’achat de clé USB hors de prix par le ministère de l’Equipement, par exemple -, et de consternation – notamment dans la gestion des hôpitaux régionaux, entre manque criant de personnel, carence en équipements et mauvais usage de médicaments. Moins habituelles en revanche, sont les réactions suscitées par la publication de ce rapport.

Visée par un rapport sur la gestion des établissement pénitentiaires, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a réagi de manière on ne peut plus officielle via une lettre signée de son DG, Mohamed Salah Tamek, et publiée sur le site de l’administration le 16 septembre.

