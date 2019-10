Remaniement: Mustapha El Khalfi, un départ sans tambour ni trompette

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement quitte l’équipe de Saad Eddine El Othmani. Un coup dur pour celui qui, dans le gouvernement précédent, avait occupé le poste de ministre de la Communication.

Né à Kénitra en 1973, ce titulaire d’un DEA sur le projet politique du mouvement islamique au Maroc a longtemps exercé le métier de journaliste comme directeur de la publication du journal Attajdid, avant de rejoindre le PJD et de s’engager en politique. Mustapha El Khalfi a lancé en 2009 le Centre marocain des études et des recherches contemporaines, un think tank à destination des décideurs marocains.

Si son mandat précédent a été marqué par des affaires médiatiques comme ses commentaires sur le show de Jennifer Lopez à Mawazine ou sur le film de Nabil Ayouch, Much Loved, son deuxième mandat de ministre s’est déroulé dans la plus grande discrétion. Il se sera contenté de propager la communication de l’Exécutif, et rien de plus, à travers des conférences de presse menées dans un style monotone. Il quitte le gouvernement de la même façon et lègue sa charge à Hassan Abyaba, nouvellement nommé au ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, et porte-parole du gouvernement.