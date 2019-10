Remaniement : Contre vents et marées, Akhannouch s’enracine à l’Agriculture

Sa présence, ou non, dans le nouveau gouvernement était l’un des points les plus attendus de ce remaniement. Face à des RNIstes “sereins” quant au maintien de leur chef de file au sein de l’Exécutif, des PJDistes laissaient entendre que le ministre de l’Agriculture était en ballotage. En fin de compte, Aziz Akhannouch figure bel et bien dans l’architecture du nouveau gouvernement El Othmani nommé le 9 octobre par le roi Mohammed VI. Le président du RNI rempile au ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, où il fêtera la semaine prochaine ses 12 ans à la tête de ce maroquin doté d’un budget de près de 20 milliards de dirhams annuels.

Si le départ d’Aziz Akhannouch a été évoqué, c’est que son maintien va à l’encontre de nombre de principes qui avaient été annoncés comme directeurs pour la constitution de ce nouveau gouvernement.

Faveur ?

Premièrement, parce que le roi Mohammed VI avait appelé dans son discours du Trône de juillet dernier à l’injection de “sang...