Ce qu’il faut savoir sur le contrat de gestion provisoire des bus par Alsa à Casablanca

M’dina Bus est définitivement écarté de la gestion du service de transport par autobus dans la capitale économique. Comme annoncé par TelQuel, la prise de commande par mise sous séquestre de M’dina bus a été effectuée, vendredi 4 octobre, après une réunion entre le wali de Casablanca, Said Ahmidouch, et les représentants de M’dina bus et de l’autorité délégante.

Dorénavant, c’est Alsa qui gérera le service de transport de la ville, en vertu du contrat de gestion provisoire dont TelQuel détient copie, qui a été signé le 4 octobre par l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Baida et Alsa pour une période courant jusqu’au 31 octobre, et qui a été validé par le ministère de l’Intérieur. “Considérant la perspective d’une mise sous séquestre et l’urgence à assurer la continuité du service public dans le cadre d’une telle mesure, l’ECI Al Baida a entendu désigner le Groupe Alsa Transport ou toute société à constituer par celle-ci en qualité d’entreprise de substitution au sens des stipulations du contrat de gestion déléguée relative à la mise sous séquestre”, souligne le contrat de la...