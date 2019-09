Amal El Fallah Seghrouchni: “L'intelligence artificielle peut contribuer à rétablir des injustices entre les genres”

Amal El Fallah Seghrouchni est l’une des rares spécialistes marocaines dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Après avoir obtenu son doctorat en IA à l’Université Marie Curie en 1991 suite à un passage par l’École des Ponts et Chaussées, elle prodigue depuis 17 ans son expertise aux élèves de la Faculté des sciences et de l’ingénierie de Sorbonne Université, à Paris. Spécialiste de l’étude des comportements individuels et collectifs, l’ingénieure a également su cultiver des connaissances dans le domaine des villes intelligentes et de la smart mobility (mobilité intelligente).

Autant de ressources que cette native de Rabat souhaite mettre au service du Maroc, comme en témoigne son “plan de développement pour une IA responsable et inclusive”, véritable guide de développement pour les technologies utilisant cette ressource au Maroc, publié il y a de cela quelques semaines dans les colonnes de nos confrères de La Vie Eco. Pour TelQuel, celle qui est l’une des rares femmes à évoluer dans un domaine dominé...