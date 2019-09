L'ancien président français et ami du Maroc Jacques Chirac est mort

L’ancien président de la République française, Jacques Chirac, s’est éteint, ce 26 septembre, à l’âge de 86 ans, annonce l’agence de presse AFP, citant des membres de sa famille.

L’ancien chef d’État, élu à deux reprises de 1995 à 2007, s’était retiré de la vie politique et publique depuis plusieurs années. Sa dernière apparition officielle remontait au mois de novembre 2014. Celui qui fut également, à trois reprises, maire de Paris et deux fois Premier ministre, avait conservé, depuis son retrait, l’image du président « le plus sympathique » de la Ve République aux yeux des Français.

Jacques Chirac était également un proche du Maroc, et du roi Hassan II en particulier. Peu après la disparition du roi marocain, l’allocution de Jacques Chirac à un colloque pour évoquer la mémoire de Hassan II suffisait à caractériser l’importance des relations entre les deux hommes : « Je dois à Hassan II une sorte d’initiation aux complexités et aux valeurs du monde arabe et musulman. Je lui dois des analyses visionnaires sur les drames mais aussi sur les chances de la paix au Proche-Orient. Je lui dois une plus claire conscience des enjeux internationaux, du rôle de l’Europe en Méditerranée mais aussi de ce que le monde attend de la France ». L’ancien président et sa compagne Bernadette Chirac avaient leurs habitudes dans la région d’Agadir, ayant longtemps séjourné à Taroudant.

A l’annonce de son décès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont observé une minute de silence.