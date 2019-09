Le groupe Derichebourg annonce son départ du Maroc

L’opérateur français des services à l’environnement Derichebourg a annoncé, ce mardi 24 septembre, la cession à son partenaire de l’ensemble de sa participation, soit 51 %, qu’il détenait dans Derichebourg AD Développement, une holding regroupant l’ensemble de ses activités de collecte de déchets ménagers et de prestations de services au Maroc.

Une décision motivée par « la poursuite de sa stratégie de croissance sur le marché européen », détaille, dans un communiqué, le groupe spécialisé dans le recyclage. Cette cession ne devrait pas impacter le bilan comptable de l’entreprise, tant elle « sera peu significative sur le résultat avant impôt », indique la même source.

Implantée au Maroc depuis cinq ans, la société avait raflé, en 2014, un contrat de six ans portant sur la collecte et l’évacuation des déchets ménagers à Marrakech et ses alentours. Elle a ensuite posé pied à Rabat, en 2015, avant de s’étendre à d’autres villes du Royaume, engrangeant plus d’une vingtaine de contrats de gestion déléguée.

C’est désormais Youssef Ahizoune, déjà détenteur à 49 % des activités, qui prendra les manettes de la holding. En janvier 2019, celle-ci affichait un chiffre d’affaires de plus de 350 millions de dirhams, employant plus de 5 000 salariés.