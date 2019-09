Cette rentrée, faite le plein d’activités à Mazagan Beach & Golf Resort

Entre mer et forêt, le Resort de tous les possibles vous propose un séjour alliant détente, divertissement et bien-être pour toute la famille.

Ses 7km de plage offrent le décor idéal pour une balade à cheval en amoureux ou une virée en quad pour les adeptes de vitesse et sensations fortes. Vous pouvez également admirer la vue du haut de la tour d’escalade, ou faire le plein d’adrénaline avec la plus longue tyrolienne du Maroc. Pour les groupes d’amis ou grandes familles, la forêt d’eucalyptus autour du Resort se transforme en champ de paintball, vous garantissant des moments uniques de partage et cohésion. Découvrez le Pickle-Ball, un sport de filet alliant ping-pong, tennis et badminton, ou encore le mini-golf pour petits et grands.

Pour une promesse d’évasion sensorielle, direction le Spa pour des rituels et soins qui vous emporteront dans un monde délicat de parfums d’ici et d’ailleurs.

Côté gastronomie, régalez-vous dans l’un de nos 13 restaurants à votre disposition pour vous offrir des plats du monde entier : Maroc, France, Asie, Italie, Moyen-Orient et bien plus encore.

Réservez votre chambre avec vue imprenable sur l’océan, petit déjeuner et dîner inclus à partir de 2745 dirhams.