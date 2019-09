Smael Sebti, créateur de contenu

Fondateur des agences digitales WB&C et Smarteez, Smael Sebti a aussi accompagné la télédéclaration des impôts sur le revenu au ministère des Finances français. Il évolue entre grands comptes, institutions et engagement politique.

Le bon départ

Smael Sebti, 41 ans, est un lève-tôt. Il nous donne rendez-vous a 7h45 dans un café casablancais, après avoir déposé ses enfants à l’école. “Gamins, je passais des vacances entières à compter des bobines de fils et les mètres de tissus”, se souvient-il à propos de l’entreprise familiale dans laquelle il a été impliqué très tôt.

“Je ne savais rien gérer. Machine, ménage, nourriture… je sortais du cocon familial. J’ai dû me prendre en main!” Smael Sebti

Ses parents œuvrent alors dans les domaines du transport et du textile et lui offrent un parcours scolaire de choix: mission française, baccalauréat au lycée Lyautey puis des études de l’autre côté de la Méditerranée, en France. Smael Sebti se forme en ingénierie électrotechnique et obtient un master en école de commerce à Rouen. Culturellement, l’adaptation se fait sans difficultés. En revanche, le futur chef d’entreprise fait...