Donald Trump a-t-il modifié la carte de la trajectoire de l’ouragan Dorian ?

Alors que la côte est des États-Unis se prépare à l’arrivée de l’ouragan Dorian, Donald Trump, a préféré travestir la réalité pour éviter de reconnaitre une erreur. En effet, le milliardaire républicain a publié dimanche dernier un tweet où il affirmait, contrairement à ce qu’avançait le National Hurricane Center (NHC), que l’Etat d’Alabama serait frappé par le cyclone avec la Floride, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Géorgie.

In addition to Florida – South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

Vingt minutes plus tard, le bureau du National Weather Service à Birmingham (NWS) en Alabama dément les propos du président : « L’Alabama ne sera pas touché par #Dorian. Nous répétons, aucun impact de l’ouragan Dorian ne sera ressenti en Alabama, l’ouragan restera nettement plus à l’est, » insiste le NWS.

Alabama will NOT see any impacts from #Dorian. We repeat, no impacts from Hurricane #Dorian will be felt across Alabama. The system will remain too far east. #alwx — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) September 1, 2019

Mais Donald Trump ne veut rien entendre, il s’entête et reste sur sa version. Trois jours plus tard, il brandit une carte du trajet de Dorian sur laquelle un trait a été ajouté grossièrement à la main pour que l’Alabama fasse partie des états touchés. Voici la version originale (en haut) et la version modifiée (en bat) de la carte en question :

Le locataire de la Maison-Blanche est allé encore plus loin en s’en prenant à un journaliste de la chaine ABC qu’il qualifie de “poids léger”. Il a également publié mercredi soir, une autre carte datée du 28 août du « South Florida Water Management Office », celle-ci compile plusieurs modèles de prévision avec très peu qui passent par l’Alabama. Au bas de la carte, on peut lire une inscription « ce graphique est un complément mais ne remplace pas les avis du NHC ».

This was the originally projected path of the Hurricane in its early stages. As you can see, almost all models predicted it to go through Florida also hitting Georgia and Alabama. I accept the Fake News apologies! pic.twitter.com/0uCT0Qvyo6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2019

Mais pour Donald Trump, c’elle est la preuve ultime qu’il avait raison. Il écrit dans son tweet : « voici la trajectoire prévue de l’ouragan à ses débuts. Comme vous pouvez le voir, presque tous les modèles prédisaient qu’il allait traverser la Floride et frapper aussi la Géorgie et l’Alabama », « J’accepte les excuses pour les Fake News ! », a-t-il ajouté, imperturbable.

L’ouragan Dorian a fait au moins 20 morts aux Bahamas en moins de cinq jours, il continue depuis de longer la côte est des États-Unis.