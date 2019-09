Le pilote Marocain Benyahia signe sa 1ère victoire en GT4

Après les bons résultats obtenus sur le circuit Hollandais Zandvoort, le pilote marocain Benyahia avait rendez-vous ce weekend sur le circuit Nurburgring en Allemagne et sur lequel il obtient une belle victoire.

Ainsi, Benyahia au volant de sa McLaren 570s du Team GT, décroche sa première victoire dans la catégorie GT4 ADAC Germany. Ce weekend très positif, a permis d’engranger de gros points qui font remonter Benyahia à la 5ème place au classement général sur 32 pilotes.

La McLaren Team GT, monte aussi à la 2 ème position au classement général avec 108 points contre 110 points pour la 1ère position. Tout est encore possible pour notre pilote et son équipe puisqu’il reste encore deux rendez-vous avant la fin de ce championnat dont le prochain est prévu sur le circuit de Hockenheim du 13 au 15 Septembre prochain, puis sur le circuit Sachsenring deux semaines plus tard.



Nous sommes impatients de voir la suite de ce championnat très disputé et sur lequel les performances de notre pilote ne cessent de se confirmer.

Benyahia est heureux et très honoré d’offrir cette belle victoire et ses deux trophées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste à l’occasion de la fête de la Jeunesse et en signe de reconnaissance pour Sa bénédiction Royale.