Le mémorial dédié à la Shoah près de Marrakech démoli par les autorités

Sur les photos qui accompagnent le communiqué, un amas de gravats, des traces de pneu et encore quelques installations. Des blocs aux couleurs de l’arc-en-ciel qui apparaissaient sur les photos publiées quelques jours plus tôt sur le site internet de l’ONG, il ne reste plus rien. Le chantier ayant été réalisé sans autorisation, les autorités marocaines ont en effet procédé à la démolition des infrastructures, sans attendre de décision de justice, précise TelQuel Arabi.

Dans son communiqué, PixelHelper annonce une perte d’environs 100 000 euros et déplore le manque de coopérations de la part des institutions publiques : « Les autorités marocaines et les messages ont été informés dans nos plans à tout moment. Malheureusement, depuis le début, toute coopération a été refusée par les autorités et la première année, tous les rendez-vous ont été rejetés » .

PixelHELPER protestiert gegen die unverhältnismäßige Zerstörung des Mahnmals für die ermordeten Juden in Europa & gegen… Publiée par PixelHELPER sur Mardi 27 août 2019

Une source officielle de la province d’Al Haouz, contactée par TelQuel Arabi explique que l’achat d’une villa à Aït Faska, en août 2018, n’avait pas été effectuée au nom de l’ONG. Selon cette source, l’aménagement d’un parc pour enfant dans cette villa avait été annoncée. Pourtant, constatant des activités de constructions sans permis, les autorités locales étaient intervenues pour arrêter les travaux. Les autorités ont envoyé le dossier au procureur du roi de Aït Ourir.

C’est au cœur de la province d’Al Haouz, dans la petite de ville de Aït Faska que ce mémorial devait ouvrir ses portes en décembre prochain pour rendre hommage aux victimes de la Shoah, y compris celles issues de la communauté LGBTQ+. Une annonce avait déjà été effectuée dans une publication du 23 février : « Le Mémorial de l’Holocauste à Marrakech sera le plus grand au monde. 5 fois la taille du Mémorial de l’Holocauste à Berlin » peut-on lire sur la version francophone du site de l’ONG dont le siège se trouve à Berlin.

Difficile d’avoir des éléments plus précis sur les activités de cette association, sur son fonctionnement, ses sources de financement et sur ses membres. Contacté par TelQuel, Olivier Bienkowski, qui est à l’origine du projet, n’a pas souhaité répondre à nos questions.