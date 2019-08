L’Ecole de Gouvernance et d’Economie (EGE) rejoint le pôle d’excellence universitaire Mohammed VI Polytechnique 

Après une décennie passée à Rabat, l’Ecole de Gouvernance et d’Economie (EGE) prend un nouvel essor en rejoignant à partir de la rentrée académique 2019-2020 l’Université Mohammed VI Polytechnique sur le campus de la ville verte de Ben Guerir.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Dans ce nouvel environnement, l’EGE pourra donner une nouvelle dimension à son projet initial – centré sur la science politique – en le déployant dans des filières de Licence et de Master entièrement revisitées, bâties à partir d’une double exigence d’interdisciplinarité et d’ouverture aux perspectives et aux méthodes nouvelles : Economie appliquée, Science politique, Relations internationales et Sciences comportementales pour les politiques publiques.

En outre, l’EGE rejoint une université qui intègre les disciplines relevant des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, bénéficiant ainsi des effets vertueux de la multidisciplinarité.

Le projet initial de l’EGE s’épanouira également grâce aux centres de recherches dédiés à toutes ces disciplines, permettant ainsi de créer une plateforme de réflexion, de production et d’échange d’expertise entre les enseignants chercheurs et les étudiants de différents horizons disciplinaires.

Les concours d’admission organisés durant les mois de juin et juillet 2019 ont permis de sélectionner de brillants étudiants et étudiantes provenant de l’ensemble des provinces et régions du Royaume pour intégrer ces nouvelles formations. Ces étudiants pourront dorénavant bénéficier d’infrastructures et d’équipements de qualité dignes des plus prestigieuses universités internationales. Ils pourront notamment bénéficier d’infrastructures pédagogiques de pointe (salles informatiques, laboratoires de travaux pratiques, learning center, digital learning laboratory, amphithéâtres, etc), de logements dans des résidences situées à l’intérieur du campus, d’un service de restauration ainsi que de nombreuses installations sportives et culturelles.

De nombreux collaborateurs du staff administratif et enseignant de l’EGE, dont certains comptent parmi les pionniers qui ont contribué à bâtir l’école à son origine, accompagnent ce projet dans cette nouvelle phase, permettant ainsi d’en assurer l’harmonieux déploiement en apportant leur soutien et leur expérience.