BAM rassure quant à la disponibilité du cash durant l'Aïd

Bank Al-Maghrib veut éviter la pénurie de cash pour la semaine de l’Aïd. L’année dernière, les citoyens se sont trouvés face à des guichets automatiques à sec. Les banques avaient expliqué cela par une demande exceptionnelle de cash pour l’achat du mouton et les vacances d’été, ainsi que par une suite de jours fériés durant une même semaine (En 2018, Révolution du roi et du peuple le 20 août, fête de la Jeunesse le 21 août et Aïd Al Adha le 22 et 23 août).

Pour cette année, la Banque centrale a pris des dispositions pour éviter que pareil cas ne se reproduise. « Bank Al-Maghrib a adressé un courrier aux banques, daté du 16 juillet écoulé, leur demandant de prendre toutes les mesures nécessaires tant à leur niveau qu’à celui de leurs prestataires externes, afin d’assurer la disponibilité permanente des fonds aux guichets automatiques bancaires à travers toutes les régions du Royaume et de veiller à éviter la survenance de tout dysfonctionnement », a fait savoir BAM dans un communiqué datant du 8 août.

« Des réunions ont été également tenues cette semaine avec les banques à l’effet de s’assurer de la mise en place effective des dispositifs nécessaires », poursuit le document. Suite à cela, « les établissements se sont mobilisés, avec leurs prestataires externes, pour fiabiliser la disponibilité des GAB à la fois sur le plan technique et en termes d’alimentation de billets sur tout le territoire national », rassure la BAM.

« De son côté, Bank Al-Maghrib a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une couverture intégrale des besoins des banques en monnaie fiduciaire durant cette période », conclut le communiqué.