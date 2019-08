Les artistes, créateurs et conteurs d'histoires

Assaâd Bouab, Marock forever

Dans la série à succès Dix pour cent, diffusée sur France2, il incarne Hicham Janwoski, un patron tyrannique et manipulateur. Ce rôle le fait découvrir du public français, mais chez nous on le connaît surtout grâce à Marock, film de Laïla Marrakchi où il crève l’écran pendant quelques minutes en voleur de scène. Avec un minimum de gestes consolateurs et silencieux pour sa sœur dans le film, Morjana Alaoui, on ne voyait plus que lui.

Assumant ses canines saillantes dans nos colonnes, il se positionne sur une filmographie éclectique qui va du local de Whatever Lola wants de Nabil Ayouch à l’international de Queens of the desert de Werner Herzog, en passant par un rôle alimentaire dans Kaboul Kitchen. Il est annoncé au casting de l’adaptation cinématographique de Chanson Douce, le roman de Leila Slimani.

Yassine Belattar, à l’open mic, un banlieusard

D’aucuns l’affublent...