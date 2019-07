Otmane Sedraty, ticket recto-verso

L e père, ce mentor

Après une enfance passée à Casablanca sur les bancs du collège Bennis puis au lycée Massignon, c’est en 2012 que Otmane Sedraty décroche son bac économique et social, sans avoir une idée précise de son orientation future.

“C’est compliqué à 18 ans de faire face à ce genre de décision”, se rappelle l’entrepreneur de vingt-cinq ans. C’est finalement vers l’Hexagone qu’il met le cap. Il entame une licence en management des entreprises à Montpellier puis un master en finances à la faculté des Lumières de Lyon.

Son objectif: suivre les traces de son père, entrepreneur dans les crédits de financement et spécialiste juridique, son modèle. “Mon père était pour moi un exemple, mais mes études ne me convenaient plus, je m’ennuyais”. Trompant son ennui en arpentant les avenues montpelliéraines, c’est au détour d’un restaurant McDonald’s que le déclic a lieu.

L’instant Eurêka

Il détecte une publicité sur le ticket de caisse que lui tend le serveur et...