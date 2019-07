FaceApp, l'appli “sympathique” qui affole les politiques

La frénésie se poursuit à travers le monde depuis quelques jours et a embarqué avec elle plus de 100 millions d’utilisateurs. FaceApp, la désormais célèbre application de retouche photo est de retour, mais beaucoup ignorent certainement son passé déjà sulfureux.

En 2017, l’application d’origine russe, développée par une société basée à Saint-Pétersbourg, avait déjà fait parler d’elle en créant des filtres “sexy” éclaircissant le teint de la peau et avait été taxée de racisme par utilisateurs et associations. Elle avait également mis en place un filtre “ethnique” permettant aux utilisateur de découvrir leurs visages sous des traits asiatiques ou encore indiens. Désormais, c’est dans l’aptitude à utiliser l’intelligence artificielle pour faire vieillir ou rajeunir les visages que l’application s’est brillamment illustrée auprès de grandes personnalités publiques, mais suscitant tout de même des doutes quant à l’utilisation des données récoltées.

Le 18 juillet, dans un article du Financial Times, le chef du groupe démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer a évoqué dans une lettre qu’il a adressé au FBI et à la Commission fédérale du commerce (FTC), la potentielle fuite des informations de l’application entre les mains du gouvernement russe, précisant que cela pouvait être “une faille sécuritaire nationale atteignant la vie privée de millions d’Américains si les informations tombaient entre les mains du gouvernement russe”.

BIG: Share if you used #FaceApp:

The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now

Because millions of Americans have used it

It’s owned by a Russia-based company

And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr

— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019