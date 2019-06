Pour la première fois, une agence publicitaire marocaine est sacrée meilleure agence d’Afrique

L’agence de communication RAPP Maroc a été élue agence africaine de l’année lors de l’African Cristal media & advertising summit qui se tenait à Marrakech du 13 au 16 Juin 2019.

Elle est ainsi la première agence publicitaire marocaine à être honorée de ce titre après avoir remporté plusieurs prix dans plusieurs catégories dont le plus prestigieux : le Grand prix du jury MAD Makers.

L’agence a remporté chacun des quatre trophées mis en jeu : White, Ispahan, Sahara et MAD devenant ainsi l’agence la plus primée de la compétition cette année en remportant plusieurs prix pour les campagnes Atlanta Assurances, CIH Bank et M.I.O.

Rapp Maroc est une agence de communication globale affiliée au réseau DDB worldwide.

Le titre de meilleure agence digitale d’Afrique est aussi revenue à une agence marocaine : Tribal DDB qui remporte ce titre pour la 2eme fois consécutive.

Pour Amine Bennis, CEO des 2 agences primées : « le Maroc vit actuellement une véritable renaissance créative et culturelle et nous sommes ravis d’en faire partie. Le groupe DDB Worldwide croit en le rayonnement de la créativité africaine et le Maroc est en première ligne «