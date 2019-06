Succession du Prophète, la contre-enquête de Hela Ouardi

Dans la petite famille des penseurs critiques de l’islam, Hela Ouardi fait figure d’ovni, tant sa démarche est inédite. Cette spécialiste de la littérature française, rattachée à l’Institut supérieur des sciences humaines de l’Université de Tunis, redonne à l’islam son historicité, clarifie ses origines.

Cela paraît simple, mais rares sont ceux qui ont osé s’y coller. Pourquoi ? “Car tous ceux qui osent relativiser les vérités religieuses pour les ramener à leur dimension historique et donc humaine ont été persécutés et même assassinés”, selon elle. Au point qu’aujourd’hui un climat de terreur religieuse s’est installé dans le monde musulman, produisant ainsi une inhibition généralisée. Face à cela, Hela Ouardi propose aux lecteurs de se réapproprier l’histoire de l’islam et d’en faire une lecture critique.

“Je me réfère aussi bien aux auteurs les plus “orthodoxes” du sunnisme qu’à la littérature chiite” Hela Ouardi

Ses sources? Ses détracteurs diront qu’elle se base sur des écrits purement chiites, mais c’est un raccourci de mauvaise foi, selon elle. “Mes sources sont le Coran, les recueils de Hadiths, les exégèses du Coran ainsi que...