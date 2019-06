Lotfi Sekkat à la tête du CIH Bank : le choix de la continuité

Après 10 ans de service chez CIH Bank, Lotfi Sekkat est nommé à la direction de la banque marocaine filiale de CDG. C’est son profil qui a été retenu, et sa nomination actée lors du conseil des ministres tenu à Rabat le 4 juin. Ancien directeur général adjoint de CIH Bank, en charge du pôle finance et risques, il remplacera désormais Ahmed Rahhou qui a été nommé en février ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne. “Cette nomination royale, j’en suis heureux car elle s’inscrit dans une certaine continuité. Elle vient confirmer le travail de toute une équipe sous la houlette de Ssi Rahhou. Cela confirme également les choix stratégiques pris par CIH. Il n’y aura pas de rupture, les chantiers de CIH s’inscrivent dans la durée,” nous explique le nouveau PDG de CIH Bank.

Après des études à l’École nationale supérieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématiques et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA), c’est au Crédit du Maroc que Lotfi Sekkat fait ses armes dans le domaine bancaire, et ce, pendant 20 ans. Quand on lui demande ce qu’il...