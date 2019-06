La santé, au premier plan des avancées en IA

Sous les imposants bâtiments de pierre ocre et les structures blanches des panneaux photovoltaïques de la flambant neuve université Mohammed VI (UM6P) de Benguerir, à 70 km de Marrakech, les scientifiques et les étudiants grouillent. C’est ici, au cœur du campus inauguré en janvier 2017 par Mohammed VI et financé en partie par le groupe OCP, que se joue le futur de la santé au sein du royaume.

“Avant, on faisait de la recherche en se basant sur des intuitions mais, aujourd’hui, les données nous permettent de savoir exactement où il faut chercher” Gabriel Malka, responsable du CIAM à Benguerir

Gabriel Malka est responsable du Centre interface et application médicale (CIAM) de l’UM6P, une instance qui comprend un laboratoire d’intelligence artificielle (IA) appliquée à la médecine, lequel travaille en collaboration avec l’ENS Cachan. “Nous avons l’ambition de devenir un grand centre de big data pour l’Afrique et le Maroc”, affirme le professeur. Selon lui, le big data, qui désigne la collecte informatisée de données à grande échelle, révolutionne la science médicale. “Avant, on faisait de la recherche en se...