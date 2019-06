Insurrection populiste et écologie : les grands enjeux des élections européennes

Un avant-goût de la “grande coalition”. Le 18 mai, l’Italien Matteo Salvini rencontrait la présidente du Rassemblement national, la Française Marine Le Pen, pour, disent-ils, remplacer “les extrémistes (…) qui ont gouverné l’Europe pendant 20 ans au nom de la pauvreté et de la précarité”. Sous une pluie battante, sur la Piazza del Duomo, le leader de la Ligue italienne a lancé : “Le choix est entre le passé et l’avenir, entre la rue et les salons des milieux d’affaires”. Matteo Salvini et Marine Le Pen ne cachent plus leur objectif de créer un grand groupe europarlementaire, l’Alliance européenne des peuples et des nations. Et des ponts existent déjà avec plusieurs partis de droite membre du PPE, comme la CSU bavaroise, l’ÖVP autrichienne, Forza Italia et le Fidesz de Viktor Orban le Premier ministre hongrois. Devant la cathédrale de Milan, aucun parti espagnol, polonais ou hongrois n’était présent.

Pour Sylvain Kahn, auteur de l’ouvrage Le pays des Européens, “les nationalistes europhobes pourraient obtenir 25 voire 30% des sièges. Dans le Parlement sortant, leur représentation est de 15% répartis en trois groupes...