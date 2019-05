La Formule 1 au Maroc ? Trop tôt pour sabrer le champagne...

Et si la Formule 1 venait à corriger une anomalie de son histoire ? “Nous courons sur cinq continents, et le dernier continent habitable où nous ne courons pas, c’est l’Afrique”, a déclaré le 16 mai Sean Bratches, directeur des opérations commerciales de la Formule 1, à différents médias lors du Sport Industry Breakfast Club de Londres. “C’est vraiment très important, pour nous, d’avoir une course en Afrique,” a-t-il insisté. En pôle position pour accueillir les prestigieuses cylindrés, deux pays font déjà chauffer la gomme aux abords du paddock : l’Afrique du sud et le Maroc. Verra-t-on bientôt les Hamilton, Verstappen ou autres Leclerc rouler sur l’asphalte de Marrakech ? “Le Maroc et Marrakech nous ont contactés de manière proactive pour y organiser un Grand prix (GP), affirme Sean Bratches. Il y a un grand intérêt”,

Sur la grille de départ

Un intérêt marocain qui reste en fait à prouver du côté des institutions officielles. Contacté par TelQuel, le maire de Marrakech, Mohammed Larbi Belcaid, botte en touche. “Pour l’heure, je n’ai pas beaucoup d’information à ce sujet, explique le maire PJD. À...