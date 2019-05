Pour Mohammed VI, service militaire rime avec formation

Moins d’un mois avant la fin de la période de recensement et d’adhésion (7 juin) pour le service militaire, et à l’occasion du 63e anniversaire des Forces armées royales, le roi Mohammed VI a adressé un message dans lequel il explique l’intérêt du service militaire, et l’impact que cette expérience est censée avoir dans la vie des jeunes.

Le roi explique dans son message que le service militaire a été rétabli pour permettre aux jeunes Marocains de tous sexes d’accomplir leur devoir national et de s’inspirer des valeurs de l’institution militaire, dans le but de “contribuer à la renaissance de leur pays et de leur société”.

Le souverain ajoute que cette nouvelle version de service militaire doit suivre des programmes précis qui auront comme finalité la formation des jeunes Marocains. Il a souligné que “les missions et les responsabilités confiées aux Forces armées royales ne se limitent plus à des domaines de compétence purement militaires, mais sont devenues plus diversifiées à dimensions sécuritaire, humaine, sociale et éducative”.

“Partant de ce constat, nous avons confié aux cadres de nos Forces armées royales la mission de superviser les appelés au service militaire dans sa nouvelle version, selon des programmes d’enseignement étudiés et diversifiés englobant des domaines et des spécialités multiples visant à diversifier les connaissances et affiner les compétences des jeunes Marocains en harmonie avec nos valeurs nationales constantes et les principes du vrai soldat”, indique Mohammed VI dans son message.

Se disant convaincu que les jeunes vont pouvoir tirer profit de cette adhésion, le roi estime que le service militaire doit surtout garantir “une qualification militaire exemplaire, basée sur l’esprit de responsabilité et d’autonomie et d’appartenance à la patrie” tout en proposant des expertises techniques et professionnelles selon les potentialités et les ambitions des jeunes, dans l’objectif de “renforcer leurs capacités propres à contribuer de manière créative à générer des opportunités d’emploi”.

Pour le roi, les jeunes vont acquérir des valeurs de travail et de discipline grâce à un encadrement “sur le plan éthique, psychologique et moral”, afin de poursuivre l’élan de progrès, de réalisations et de développement souhaité. Selon Mohammed VI, les fruits escomptés seront récoltés par notre pays grâce à ce que les promotions successives vont acquérir en “compétences professionnelles et en expériences de vie”.