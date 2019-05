Zineb Drissi Kaitouni, à votre e-santé

R econnaissance et porte d’entrée

Zineb Drissi Kaitouni, 37 ans, est peu connue du grand public, mais est déjà bien identifiée dans le petit milieu de l’innovation au Maroc, pour avoir cofondé et dirigé DabaDoc, une plateforme de gestion de rendez-vous médicaux. Une stature qui ne cesse de prendre de l’épaisseur pour celle qui, le 26 avril, a été sacrée “Entrepreneur Endeavor”, à Madrid. “Une véritable reconnaissance” pour l’intéressée, qui tient tant au “travail accompli”, depuis la création de la start-up en 2014, qu’à “la valeur ajoutée qu’apporte l’entreprise”.

Pour l’obtenir, elle a dû passer par un “long process”, au cours duquel se sont multipliés les entretiens face aux dirigeants de grandes sociétés cotées en Bourse. Et le jeu en vaut la chandelle: “Ce label va nous permettre de nous internationaliser dans d’autres pays grâce au support de ce réseau et à notre expertise”. Si elle se veut discrète sur les prochains pays visés, elle confie que des études de marché sont en cours en Afrique et au Moyen-Orient.

La greffe a pris

Zineb Drissi Kaitouni

“40.000 rendez-vous sont pris sur...