Césariennes, dialyses, paiement au noir...Médecins et arnaqueurs

Le groupe Saham de Moulay Hafid Elalamy était entré tambour battant dans le secteur de la santé dans la foulée de la loi 113-13 autorisant l’ouverture du capital des cliniques privées à des investisseurs non-médecins. Le ministre de l’Industrie avait dû affronter les accusations de conflit d’intérêts puisqu’il fait partie du gouvernement à l’origine de cette nouvelle législation. Dans la foulée de l’adoption de cette loi, Saham, via sa filiale santé Meden Helthcare, s’est vite retrouvé à la tête d’un réseau de quatre cliniques et de deux centres de radiologie regroupés sous la marque Evya. Pourtant, trois ans à peine après avoir posé des jalons conséquents et être sorti sain et sauf de la bourrasque du conflit d’intérêts, Saham a diligenté il y a quelques semaines une banque d’affaires pour étudier les opportunités de cession du capital de Meden Healtcare. “La réflexion est effectivement engagée pour céder Meden Healthcare, notre pôle santé”, a récemment déclaré Moulay Mhamed Elalamy, DG de Saham Assurance, sur les ondes d’Atlantic Radio. Une décision qui a ouvert la porte aux interrogations. Selon des professionnels...