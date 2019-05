Pont de Sidi Maarouf: Des automobilistes à cran et une nouvelle promesse d'inauguration "imminente"

Le pont de Sidi Maarouf sera inauguré dans les jours à venir. Il est conforme au cahier des charges, mais également aux normes internationales de construction. Il ne présente aucun problème technique ou de construction, » déclare à TelQuel le 7 mai Ahmed Benboujida, président de la commission des services publics, du patrimoine et des prestations au Conseil de la ville de Casablanca.

Cette annonce succède à une multitude de reports, et pose la question du retardement de l’ouverture initialement prévue fin 2018. Pourtant terminé, testé puis muré dans le silence depuis janvier dernier, le pont fermé nargue les usagers des routes casablancaises qui sont chaque jour bloqués dans les embouteillages. Selon L’Économiste, ce sont environ 100.000 véhicules qui circulent tous les jours sur la bretelle contournant le pont à haubans, avec un trafic de 17.000 voitures/h en heures de pointe selon le ministre du Transport.

Adnane, qui l’emprunte matin et soir pour aller travailler, estime perdre entre 10 et 40 minutes par trajet. Il avait pourtant accueilli « avec beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme » la construction, nous dit-il. « C‘était la solution pour décongestionner la circulation à Sidi Maarouf, » poursuit-il, se disant aujourd’hui déçu, à la fois par le retard des travaux et par la phase d’attente silencieuse et incompréhensible qui a suivi leur fin.

Le premier pont à haubans de Casablanca a nécessité un investissement de 588 millions de dirhams, financé par le ministère de l’Equipement, la commune urbaine de Casablanca et la direction générale des collectivités locales. Il a été initié par le roi Mohammed VI dans le cadre du Plan de développement du Grand Casablanca, et devrait fluidifier le trafic au niveau de l’entrée sud de la ville, selon la terminologie officielle.

Sur les réseaux sociaux, les Casablancais manifestent leur impatience. Les publications se multiplient, par exemple sur le groupe Facebook « Save Casablanca ». Tous espèrent une inauguration éminemment effective qui soulagerait les routes, l’atmosphère et les consciences.