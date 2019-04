L'Intérieur met les communes en concurrence

Dans l’objectif d’assurer l’adhésion des différents acteurs aux objectifs assignés et de créer l’émulation entre les Communes en vue d’améliorer la qualité des services aux usagers, la Direction générale des collectivités locales (DGCL) publiera périodiquement un classement des communes en fonction de leurs délais moyens de traitement des demandes d’autorisation, qui sera disponible sur le site www.dataurba.ma (qui affiche actuellement les données de la région Casablanca-Settat), indique la MAP en citant un communiqué de la DGCL.

La même source indique que ce classement périodique entre dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies comme levier d’amélioration de l’accès du citoyen et de l’entreprise aux prestations dématérialisées. L’objectif premier de la plateforme est de permettre une gestion numérique “fluide, traçable et transparente des autorisations administratives à caractère urbanistique et économique”.

Le processus de traitement sera ainsi totalement dématérialisé, et ce, du dépôt de la demande d’autorisation par le requérant jusqu’à sa signature électronique par le président de la commune concernée, en passant par les membres de la commission, qui instruisent de manière digitale les dossiers, enregistrent leurs observations et signent de façon électronique leurs avis, précise le communiqué.