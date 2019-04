Le BCIJ participe au démantèlement d'un réseau international de cyber-criminels

Dans un communiqué diffusé le 16 avril, le corps dirigé par Abdelhak Khiame annonce le démantèlement “d’un réseau criminel soupçonné de détournement d’importantes sommes d’argent à partir de comptes bancaires domiciliés dans plusieurs institutions bancaires internationales et ce, à l’aide de techniques et logiciels malveillants (malwares) et avec la complicité d’un groupe d’employés de centres d’appels”. L’opération a été menée en coordination avec les services sécuritaires espagnols, précise la même source.

Les “informations précises fournies par les services de la DGST” ont notamment mené à l’arrestation de 16 personnes à Casablanca, Meknès, Khénifra, Oujda, Marrakech et El Hajeb, pour leurs liens présumés avec ce réseau criminel. Lors des perquisitions, du matériel et des équipements électroniques utilisés dans le cadre de cyberdétournements ont été saisis.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, alors que l’enquête suit son cours.