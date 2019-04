Fin de saison pour Achraf Hakimi?

Blessé lors de la rencontre opposant le Borussia Dortmund à Wolfsburg le 30 mars, Achraf Hakimi devrait manquer la fin de saison des Schwarz-Gelben. Dans un tweet publié ce lundi, le club allemand annonce que l’international marocain souffre d’une fracture du métatarse.

Achraf Hakimi will miss the for the rest of the season due to a broken metatarsal. Wishing you a speedy recovery, Achraf! pic.twitter.com/DDiQGXIre3 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 1, 2019

Une mauvaise nouvelle pour Hervé Renard puisque le latéral est un des cadres de la sélection nationale depuis l’arrivée du technicien français. En effet, cette blessure, qui nécessite plusieurs semaines de traitement, met en doute la participation du latéral formé au Real Madrid à la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

En attendant, Hakimi a donné de ses nouvelles sur Instagram. Il a tenu à rassurer ses fans tout en les remerciant pour leurs messages de soutien : “Vous êtes au courant de la triste nouvelle. Désormais je me focalise sur ma phase de convalescence pour retrouver les terrains le plus vite possible. Merci pour votre soutien et vos messages”.