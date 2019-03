Le leader de la distribution de presse, Sochepress racheté par Upline Ventures

Le deal est signé. Upline Ventures a acquis 80% des parts du leader de la distribution de presse et de livres au Maroc, Sochepress, apprend TelQuel de source proche de la transaction. Fililale du français Presstalis acteur majeur de la distribution d’ouvrages dans le monde, qui en détient 100 % des actions, Sochepress livre 23 millions d’exemplaires de presse chaque année, dispose de 8 agences régionales et emploie 170 salariés. Son siège est situé à Sidi Maârouf et s’étend sur une superficie de 4000 mètres carrés.

La filiale de la banque d’investissement de la BCP prévoit à terme d’acquérir 100% du capital de Sochepress.