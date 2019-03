Hakim Benchamach dément les rumeurs sur sa démission du PAM

La crise est toujours d’actualité au sein du Parti authenticité et modernité (PAM). Critiqué depuis son arrivée à la tête du Tracteur, Hakim Benchamach était ce vendredi au centre de rumeurs annonçant sa démission. Selon un cadre du parti contacté par TelQuel, le secrétaire général se serait emporté lors d’une réunion du bureau politique tenue dans la soirée du 14 mars à Rabat, avant d’annoncer verbalement sa démission. “Lors de la réunion, tout le monde l’a critiqué. Il s’est subitement mis en colère et nous a clairement dit qu’il allait présenter sa démission”, précise la même source.

Le porte-parole du parti Khalid Adnoun nous a démenti cette version, avec une déclaration-vidéo du principal intéressé à l’appui.

“Je suis en ce moment dans une activité du parti, avec notre jeunesse. Je suis bien présent et je continuerai à assumer ma responsabilité au sein du parti. Tout ça fait partie d’une opération de zizanie. Ce ne sont que des mensonges”, affirme Hakim Benchamach.

“Je ne pense pas qu’il ait démissionné, parce qu’en ce moment-même, il est en train d’animer une conférence du Conseil national de la jeunesse du parti à Rabat”, nous a indiqué de son côté Mehdi Bensaid, membre du bureau fédéral du PAM.

انطلاق أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرةانطلقت، مساء اليوم الجمعة 15 مارس 2019… Publiée par ‎حزب الأصالة والمعاصرة PAM‎ sur Vendredi 15 mars 2019

En proie à des scissions depuis le départ d’Ilyas El Omari, le PAM tente depuis plusieurs semaines de fédérer ses rangs afin de rassurer ses militants, à moins de deux ans des prochaines législatives. Une réunion conjointe tenue en janvier dernier à Rabat par les membres des bureaux politique et fédéral du parti au tracteur ainsi que de son secrétariat général avait notamment pour objectif “d’examiner la situation organisationnelle du parti et de trouver des moyens pratiques pour surmonter les obstacles et les handicaps qui caractérisent le fonctionnement de (ses) institutions”.

Récemment, le PAM a annoncé avoir avancé la date de son prochain congrès national. Initialement prévu pour janvier 2020, il se tiendra finalement en septembre 2019. Objectif : “laisser le temps à la nouvelle direction de se préparer aux législatives”.