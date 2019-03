Après l’avis de tempête, brise de “fraîcheur” sur le PAM

Le PAM is back !”, s’enthousiasme l’un de ses cadres au téléphone. C’est en tout cas le message que veulent faire passer les dirigeants du Parti authenticité et modernité (PAM), dont les divergences internes ont fait couler beaucoup d’encre durant les derniers mois. Depuis que Hakim Benchamach a repris les rênes du tracteur, le parti fait face à une crise sans précédent.

Tout commence en novembre par une missive que Fatima Zahra Mansouri, membre du bureau politique, adresse au secrétaire général, et dans laquelle elle déplore la mauvaise gestion des affaires internes du parti. Le même mois, les sanctions infligées à certains responsables régionaux du PAM, lors d’une réunion tenue à Marrakech, ne font qu’accentuer le malaise.

Parmi eux, Ahmed Akhchichine, qui aurait écopé d’un blâme. En réaction, il constitue un “comité des sages”, aussitôt rejoint par quatre autres ténors du parti : les présidents des régions Casablanca-Settat et de l’Oriental, Mustapha Bakkoury et Abdenbi Bioui, le parlementaire et membre du bureau politique Mohamed Hamouti, et l’ancien député Mehdi Bensaïd. Objectif affiché : désamorcer la crise.

Plus tard, le comité réclamera...